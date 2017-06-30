Пилот совершившего жесткую посадку под Тольятти самолета скончался

САМАРА, 30 июня. /ТАСС/. Пилот спортивного одноместного самолета, совершившего в пятницу жесткую посадку под Тольятти, скончался. Об этом ТАСС сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

"Пилот был доставлен в больницу с различными травмами, врачам не удалось его спасти. Личность погибшего сейчас уточняется", - сказала Иванова.

Пресс-служба управления МЧС по Самарской области сообщила, что жесткая посадка самолета не привела к каким-либо разрушениям на земле. "В результате жесткой посадки возгорания самолета не произошло. Наземных разрушений, повреждений ЛЭП и газопроводов нет", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в 17:10 мск поступило сообщение о том, что в Ставропольском районе, недалеко от села Зеленовка, в поле совершил жесткую посадку спортивный одноместный легкомоторный самолет. К ликвидации происшествия было привлечено 27 человек и 10 единиц техники.

Ранее в пятницу Иванова сообщила, что на место ЧП выезжали сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры, организована проверка.