МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил двух человек на станции Крюково в Москве. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Мужчина и женщина насмерть травмированы скоростным поездом "Сапсан" около станции Крюково в Москве", - сказал собеседник агентства, добавив, что они переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.