Вылет не менее 10 самолетов из Пулкова задержали из-за бесхозного предмета

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Не менее 10 рейсов вылетели днем в субботу из Пулкова с опозданием из-за проверки бесхозного предмета, обнаруженного в зоне вылета. Об этом сообщил ТАСС представитель петербургского аэропорта.
"Примерно 10-15 рейсов было задержано, время задержки составляет от 15 минут до часа. В ближайшее время расписание выровняется", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, бесхозный предмет был обнаружен около 14:15 мск. "Место было оцеплено, проведены досмотровые мероприятия - никаких опасных предметов не обнаружено", - сказал представитель управления.
В полиции отметили, что эвакуация в Пулкове, о которой сообщали некоторые городские СМИ со ссылкой на очевидцев, не проводилась. "Вокзал работает в штатном режиме", - добавил собеседник агентства.