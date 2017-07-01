Ребенок попал под колеса BMW на юго-западе Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Водитель BMW сбил шестилетнего ребенка во дворе дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 6 по улице Гарибальди на дворовой территории автомобиль BMW совершил наезд на ребенка, 2011 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок получил незначительные травмы.

На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Причины происшествия устанавливаются.