Пострадавшие в ДТП в Брянской области дети доставлены в отделение нейрохирургии

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БРЯНСК, 2 июля. /ТАСС/. Двое подростков, пострадавших накануне вечером в результате ДТП в Жирятинском районе Брянской области, находятся в отделении нейрохирургии Брянской областной больницы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник департамента здравоохранения региона Андрей Бардуков.
"Двое подростков, доставленных с места ДТП в Жирятинском районе, были госпитализированы в отделение нейрохирургии Брянской областной больницы", - сказал Бардуков.
По его словам, состояние пострадавших оценивается как стабильное. "Прооперированы они не были, пока ведется наблюдение за их состоянием", - сказал начальник департамента.
Фура-муковоз врезалась в остановку, на которой находились дети, в Жирятинском районе Брянской области вечером 1 июля. В результате аварии два подростка 15 и 16 лет погибли на месте, еще двое 2001-го и 2003-го годов рождения получили травмы. Пострадавшие первоначально были доставлены в районную больницу, откуда позднее были эвакуированы санавиацией в областной центр.
По предварительным данным, объявленным полицией, водитель грузового автомобиля МАЗ на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и допустил наезд на группу подростков. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.