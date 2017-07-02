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Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Происшествия
2 июля, 11:28 UTC+3 НОВГОРОД 2, июля. /ТАСС

Еще двое пострадавших доставлены в больницу

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по дороге Медынцево - Успенское, не справился с управлением.

"Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В момент аварии в салоне автомобиля находились шесть человек. В результате ДТП водитель 1982 года рождения и три пассажира транспортного средства 1983, 1986 и 1979 годов рождения погибли", - сообщили в пресс-службе.

Двое пострадавших в аварии доставлены в больницу, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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