Неизвестный бросил гранату во двор дома родителей ликвидированного боевика в Ингушетии

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НАЗРАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Брошенная неизвестным граната взорвалась в воскресенье ночью в Малгобеке во дворе частного дома, где проживают родители уничтоженного более двух месяцев назад участника бандподполья Магомеда Бекбузарова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии.
"Сегодня ночью во двор частного домовладения в Малгобеке неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто не пострадал", - сказали там.
По имеющимся данным, за 10-20 минут до этого во дворе играли дети. В ходе следственных действий на месте происшествия обнаружены осколки от корпуса гранаты. Предположительно, преступник передвигался на автомашине ВАЗ-2114. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его личности и задержанию.
Как считают в правоохранительных органах, бросившим гранату может быть один из родственников погибших в результате действий малгобекской банды, в которую входил и Бекбузаров.