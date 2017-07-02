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Неизвестный бросил гранату во двор дома родителей ликвидированного боевика в Ингушетии

Происшествия
2 июля, 12:19 UTC+3 НАЗРАНЬ НАЗРАНЬ 2, июля. /ТАСС

В правоохранительных органах полагают, что бросивший гранату может быть одним из родственников погибших в результате действий малгобекской банды

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НАЗРАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Брошенная неизвестным граната взорвалась в воскресенье ночью в Малгобеке во дворе частного дома, где проживают родители уничтоженного более двух месяцев назад участника бандподполья Магомеда Бекбузарова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии.

"Сегодня ночью во двор частного домовладения в Малгобеке неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто не пострадал", - сказали там.

По имеющимся данным, за 10-20 минут до этого во дворе играли дети. В ходе следственных действий на месте происшествия обнаружены осколки от корпуса гранаты. Предположительно, преступник передвигался на автомашине ВАЗ-2114. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его личности и задержанию.

Как считают в правоохранительных органах, бросившим гранату может быть один из родственников погибших в результате действий малгобекской банды, в которую входил и Бекбузаров.

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