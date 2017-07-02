Попавший в ДТП в Татарстане водитель автобуса находится в реанимации под охраной

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Задержан водитель грузовика, попавшего в ДТП с автобусом в ТатарстанеПроисшествия 2 июля, 15:30
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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Водитель автобуса после столкновения с автомобилем "КамАЗ" в Заинском районе Татарстана доставлен в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). Как сообщил журналистам заместитель главного врача РКБ Сергей Кривошапко, водитель находится в реанимации под охраной полиции.
ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, около 00:40 мск в Заинском районе. Автомобиль "КамАЗ", который тащил на жесткой сцепке грузовой автомобиль МАН, столкнулся с пассажирским автобусом, который после этого опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал. В автобусе находились 29 человек - 27 пассажиров и два водителя. В результате ДТП 14 человек погибли, 15 пострадали.
"Водитель находится под охраной органов МВД в настоящее время. С ним уже органы МВД пообщались, сейчас они осуществляют охрану на тот случай, если будут прецедент, если кто-то из родственников погибших захочет разобраться, по их мнению, с виновником происшествия. Вина водителя в настоящее время достоверно не установлена", - пояснил врач.
По информации регионального Минздрава, пятеро пострадавших в ДТП прошли обследование и отправлены на амбулаторное лечение, десять человек остаются в больницах. Всего в РКБ доставлены три человека. Их состояние врачи оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации.