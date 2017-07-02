В Таллине в результате перестрелки ранены два человека

ТАЛЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Перестрелка, в результате которой пострадали двое человек, произошла в Таллине. Об этом сообщает Пыхьяская прокуратура Эстонии.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье в одном из заброшенных зданий в таллинском районе Копли, откуда поступил сигнал в центр тревоги (спасательную службу). Прибывшие на место около 11:10 (время совпадает с мск) двое сотрудников охраны, мужчины в возрасте 37 и 62 лет, были обстреляны их огнестрельного оружия. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Прибывшая в район инцидента полиция вскоре задержала подозреваемого пожилого мужчину, его участие в инциденте проверяется. "На данный момент у полиции нет оснований полагать, что находящимся в окрестностях людям грозит опасность", - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.