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Перевозчик: за рулем попавшего в ДТП в Татарстане автобуса был опытный водитель

Происшествия
2 июля, 19:07 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 2, июля. /ТАСС

Также отмечается, что автобус находился в хорошем техническом состоянии, а в конце июня успешно прошел технический осмотр

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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Опытный водитель управлял автобусом, который попал в ДТП с грузовиком в Татарстане в воскресенье ночью, в результате чего погибли 14 пассажиров. Автобус находился в хорошем техническом состоянии, а в конце июня успешно прошел технический осмотр, сообщила ТАСС совладелец компании-перевозчика "Евразийская корпорация автовокзалов" из Самары Фэния Хакимова.

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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану/ТАСС

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"Водители были лучшие, … лучший экипаж. Они у нас работают с самого начала, лет 15 точно, на доске почета, медаль корпоративную имеет [водитель, находившийся за рулем]. Не бегуны, не летуны, работали на лучших маршрутах, на дальних, сложных ночных маршрутах, - сказала она. - Автобус 2008 года [выпуска], 28 июня [2017 года] прошел очередной технический осмотр, который проходится в зависимости от километража. Придраться у автобуса не к чему - и шины новые, все стоит новое".

Хакимова рассказала, что, согласно данным ГЛОНАСС, автобус в момент ДТП двигался без превышения скорости. Видеорегистратор, который был установлен на автобусе, не найден, вероятно, сгорел в результате пожара. По ее словам, обстоятельства ДТП компании неизвестны, однако она не исключает, что грузовик либо стоял на проезжей части, или начинал двигаться с выключенными габаритными огнями.

По ее словам, представителей компании - гендиректора, начальника автотранспортного управления и инженера по безопасности - не допустили до места ЧП, а главу компании задержали. "Оксана Владимировна (Никитина, гендиректор предприятия - прим. ТАСС) поехала, чтобы разобраться", - рассказала Хакимова.

Совладелец отметила, что компания готова осуществить выплаты родственникам погибших и пострадавшим, если возникнут проблемы со страховыми выплатами.

О ДТП

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе два ребенка, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, следовавшем из Самары в Ижевск. Автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

Уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Татарстане, возбужденное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по ч. 5 ст. 264 УК РФ, передано в Следственный департамент МВД России, сообщила ранее официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, для его расследования создана следственная группа. Также дело возбудило региональное управление СКР.

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ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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