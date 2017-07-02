Двухмоторный самолет разбился в США, шесть человек погибли

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Легкий двухмоторный самолет Cessna 421 разбился в американском штате Висконсин на севере страны, шесть человек, которые были на борту, погибли. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
По его информации, инцидент произошел в субботу рано утром по местному времени недалеко от города Филлипс в округе Прайс.
Как заявили в местных правоохранительных органах, самолет летел в Канаду из Чикаго. Известно, что незадолго до происшествия пилот обсуждал с авиадиспетчерами погодные условия, вскоре после чего самолет пропал с радаров.