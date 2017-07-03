CNN: в штате Вашингтон сошел с рельсов поезд

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Пассажирский поезд компании Amtrak ("Амтрак") в воскресенье сошел с рельсов недалеко от города Юниверсити-Плейс на западе американского штата Вашингтон. Об этом сообщил телеканал CNN.

В поезде находилось примерно 250 человек. С рельсов сошли четыре вагона. Имеются пострадавшие, однако сколько их, не уточняется.

Инцидент произошел рядом с полем для гольфа. На место прибыли сотрудники чрезвычайных служб.