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CNN: в штате Вашингтон сошел с рельсов поезд

Происшествия
3 июля, 2:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, июля. /ТАСС

Количество пострадавших не уточняется

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Пассажирский поезд компании Amtrak ("Амтрак") в воскресенье сошел с рельсов недалеко от города Юниверсити-Плейс на западе американского штата Вашингтон. Об этом сообщил телеканал CNN.

В поезде находилось примерно 250 человек. С рельсов сошли четыре вагона. Имеются пострадавшие, однако сколько их, не уточняется.

Инцидент произошел рядом с полем для гольфа. На место прибыли сотрудники чрезвычайных служб.

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