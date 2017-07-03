Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены на стройке в Москве

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружены на стройке на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"При производстве строительных работ в районе дома 2 по Газгольдерной улице были обнаружены два проржавевших цилиндрических предмета, предположительно являющихся снарядами времен Великой Отечественной войны", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, место их обнаружения было взято под охрану. Предметы будут направлены на утилизацию.