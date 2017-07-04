Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет А330 AirAsia X совершил экстренную посадку в Брисбене после столкновения с птицами

Происшествия
4 июля, 4:01 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 4, июля. /ТАСС

Представитель авиакомпании сообщил, что пассажиры отправятся в Куала-Лумпур в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 4 июля. /ТАСС/. Самолет Airbus А330 ("Эрбас А330") малайзийской авиакомпании AirAsia X, вылетевший в понедельник поздно вечером из австралийского города Голд-Кост в Куала-Лумпур, был вынужден примерно после получаса полета изменить курс и совершить экстренную посадку в аэропорту Брисбена. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC.

Представитель авиакомпании отметил, что полет был прерван по соображениям безопасности, и что причиной экстренной посадки, предположительно, было столкновение с птицами.

На борту самолета находились 345 пассажиров и 14 членов экипажа, никто из них не пострадал. Многие из пассажиров уже поделились впечатлениями от этого инцидента в социальных сетях - согласно их рассказам, в какой-то момент полета из правого двигателя самолета посыпались искры.

Представитель авиакомпании сообщил, что пассажиры отправятся в Куала-Лумпур в ближайшее время.

Это уже второй за последние дни серьезный инцидент с самолетами AirAsia X в воздушном пространстве Австралии - 24 июня другой Airbus А330 этой бюджетной авиакомпании, вылетевший из Перта в Куала-Лумпур, был вынужден примерно через полтора часа полета вернуться и совершить аварийную посадку в аэропорту отправления. На его борту находились 359 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал.

Представитель авиакомпании сообщила тогда, что полет "был прерван из предосторожности" в связи с возникшей "технической проблемой", но не уточнила ее характера. В то же время пассажиры рассказали, что во время полета услышали звук, похожий на взрыв, самолет начало сильно трясти, после чего пилот сообщил им об отказе одного из двигателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство Японии: запущенная КНДР ракета упала, вероятно, в исключительной зоне страны
2
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
3
Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
6
В Бостоне автомобиль врезался в толпу
7
Захарова: информационная кампания о якобы применении Дамаском химоружия набирает обороты
Темы дня
Загрузка...
Реклама