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Корейские миссионеры-баптисты выдворены из России за незаконную деятельность

Происшествия
4 июля, 6:34 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Иностранцы не получали разрешений на ведение миссионерской деятельности ни у одной из общин религиозной организации

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УЛАН-УДЭ, 4 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Граждане Кореи, незаконно осуществлявшие миссионерскую деятельность под видом туристов, выдворены из России. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

"Четверо гражданин Южной Кореи, осуществлявших миссионерскую деятельность от имени церкви евангельских христиан - баптистов, задержаны в Джидинском районе. Соответствующих разрешений у них не было", - отметили в ведомстве.

В погрануправлении пояснили, что иностранцы не получали разрешений на ведение миссионерской деятельности ни у одной из четырех общин религиозной организации, зарегистрированных на территории Бурятии.

Миссионеры прибыли в республику из Иркутска в конце июня. Двое мужчин и две женщины планировали вовлекать новых членов в свою церковь. "При этом в ходе паспортно-визового контроля они заявили официальную цель посещения России - туризм", - сообщили в ведомстве.

Граждане Кореи признаны виновными по ч. 5 ст. 5.26 ("Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях") и ч. 2 ст. 18.8 ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ") Кодекса об административных правонарушениях РФ. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 32 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. "В начале июля, после оплаты штрафов, иностранцы убыли авиарейсом из Иркутска в Сеул", - добавили в пресс-службе.

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