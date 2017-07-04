Корейские миссионеры-баптисты выдворены из России за незаконную деятельность

УЛАН-УДЭ, 4 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Граждане Кореи, незаконно осуществлявшие миссионерскую деятельность под видом туристов, выдворены из России. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

"Четверо гражданин Южной Кореи, осуществлявших миссионерскую деятельность от имени церкви евангельских христиан - баптистов, задержаны в Джидинском районе. Соответствующих разрешений у них не было", - отметили в ведомстве.

В погрануправлении пояснили, что иностранцы не получали разрешений на ведение миссионерской деятельности ни у одной из четырех общин религиозной организации, зарегистрированных на территории Бурятии.

Миссионеры прибыли в республику из Иркутска в конце июня. Двое мужчин и две женщины планировали вовлекать новых членов в свою церковь. "При этом в ходе паспортно-визового контроля они заявили официальную цель посещения России - туризм", - сообщили в ведомстве.

Граждане Кореи признаны виновными по ч. 5 ст. 5.26 ("Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях") и ч. 2 ст. 18.8 ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ") Кодекса об административных правонарушениях РФ. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 32 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. "В начале июля, после оплаты штрафов, иностранцы убыли авиарейсом из Иркутска в Сеул", - добавили в пресс-службе.