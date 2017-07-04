Загоревшийся при ДТП в Татарстане автобус двигался с превышением скорости

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Автобус Neoplan, попавший в ДТП в Татарстане, двигался с превышением скорости. Кроме того, правоохранители полагают, что водитель автобуса находился в утомленном состоянии, что способствовало совершению ДТП. Об этом во вторник сообщил журналистам замначальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков.

"Один из решающих факторов - утомленное состояние водителя. Пока не доказано, но есть основания полагать, что водитель находился в утомленном состоянии, (...) что привело, в свою очередь, к тому, что не была выбрана безопасная дистанция и не соблюдался скоростной режим", - сказал Добряков.

По словам Добрякова, ограничение по скорости на участке трассы, где произошла авария, составляет 70 км/ч. При этом автобус, согласно данным ГЛОНАСС, двигался со скоростью порядка 87 км/ч. Кроме того, как предполагают правоохранители, автобус мог быть передан в субаренду и, следовательно, данная поездка могла быть заказной, а не выполнением регулярного рейса.

"Хотелось бы, чтобы сотрудники МВД имели доступ к информационно-аналитической системе транспортной безопасности, чтобы мы в системе реального времени могли понимать, где идет автобус, есть ли пассажиры. Это даст возможность вывести из тени ряд перевозок, которые происходят под видом заказных и являются нелегальными", - отметил Добряков.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ по региону, в ближайшее время также будут назначены и проведены комплексная автотехническая экспертиза и компьютерная экспертиза информации с видеорегистраторов. Сейчас полиция ведет поиск граждан, которые могли быть свидетелями ДТП.

Ночью 2 июля на 52 километре автодороги Альметьевск - Заинск в Татарстане водитель автобуса Neoplan совершил столкновение с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". После удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек, в том числе четверо детей, еще 15 пострадали. По последним данным, экспертами идентифицировано 13 погибших.