Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Загоревшийся при ДТП в Татарстане автобус двигался с превышением скорости

Происшествия
4 июля, 11:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 4, июля. /ТАСС

По мнению сотрудников ГИБДД, совершению ДТП могло поспособствовать утомленное состояние водителя автобуса

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Автобус Neoplan, попавший в ДТП в Татарстане, двигался с превышением скорости. Кроме того, правоохранители полагают, что водитель автобуса находился в утомленном состоянии, что способствовало совершению ДТП. Об этом во вторник сообщил журналистам замначальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков.

Читайте также новости по теме:
ДТП с "КамАЗом" и автобусом в Татарстане
© EPA/RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY

В МВД заявили, что причиной ДТП в Татарстане могло стать оторвавшееся колесо

ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали

Семьи погибших в ДТП в Татарстане получат по 2,025 млн руб. страховых выплат от СОГАЗа

"Один из решающих факторов - утомленное состояние водителя. Пока не доказано, но есть основания полагать, что водитель находился в утомленном состоянии, (...) что привело, в свою очередь, к тому, что не была выбрана безопасная дистанция и не соблюдался скоростной режим", - сказал Добряков.

По словам Добрякова, ограничение по скорости на участке трассы, где произошла авария, составляет 70 км/ч. При этом автобус, согласно данным ГЛОНАСС, двигался со скоростью порядка 87 км/ч. Кроме того, как предполагают правоохранители, автобус мог быть передан в субаренду и, следовательно, данная поездка могла быть заказной, а не выполнением регулярного рейса.

"Хотелось бы, чтобы сотрудники МВД имели доступ к информационно-аналитической системе транспортной безопасности, чтобы мы в системе реального времени могли понимать, где идет автобус, есть ли пассажиры. Это даст возможность вывести из тени ряд перевозок, которые происходят под видом заказных и являются нелегальными", - отметил Добряков.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ по региону, в ближайшее время также будут назначены и проведены комплексная автотехническая экспертиза и компьютерная экспертиза информации с видеорегистраторов. Сейчас полиция ведет поиск граждан, которые могли быть свидетелями ДТП.

Ночью 2 июля на 52 километре автодороги Альметьевск - Заинск в Татарстане водитель автобуса Neoplan совершил столкновение с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". После удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек, в том числе четверо детей, еще 15 пострадали. По последним данным, экспертами идентифицировано 13 погибших.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с "КамАЗом" и автобусом в Татарстане
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
2
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
7
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
Темы дня
Загрузка...
Реклама