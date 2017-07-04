Еще один снаряд времен войны найден на стройке на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Третий за двое суток снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на стройке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Авиабомба времен войны обнаружена при проведении строительных работ в районе д. 2 стр. 1 на ул. Газгольдерная", - сказал собеседник агентства.
Еще два снаряда были обнаружены 3 июля по этому же адресу.