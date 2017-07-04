В Ярославской области обнаружен несанкционированный склад химических отходов

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Бочки с химическими отходами обнаружены недалеко от зоны жилой застройки в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В ходе очередного рейда сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области обнаружили 14 двухсотлитровых бочек с надписями "Отходы" на пустыре к югу от автозаправки, расположенной в городе Переславле-Залесском. Ближайшая зона жилой застройки - поселок Большая Брембола - находится на расстоянии 800 метров от места несанкционированного складирования отходов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте размещения бочек находился сотрудник частного охранного предприятия, признаки утечки содержимого отсутствовали. Специалисты регионального управления Росприроднадзора и МЧС произвели отбор проб содержимого бочек для лабораторного анализа.

"По результатам анализа определено, что в бочках находились смывы растворителя, относящиеся к отходам III класса опасности. С целью недопущения загрязнения окружающей среды и обеспечения временного хранения бочки с отходами транспортированы на территорию завода "Славич" в Переславле-Залесском", - приводит пресс-служба слова директора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрия Фирсова.

Вопрос находится на контроле у профильных служб и правительства области.