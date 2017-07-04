Транспортная прокуратура начала проверку после задержки 20 рейсов Bulgaria Air из Москвы

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой более 20 рейсов Bulgaria Air из столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.
"На контроле прокуратуры находится ситуация с задержками и отменами рейсов авиакомпании Bulgaria Air. В период с 30 июня по 3 июля в аэропорту Шереметьево задержано около 20 рейсов авиакомпании", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В связи с задержкой рейсов установлены факты непредоставления гражданам необходимых услуг. 4 июля было задержано еще два рейса этой авиакомпании.
"В этой связи прокуратура проводит сбор необходимых материалов о предоставленных услугах пассажирам аэропорта Шереметьево для направления информации в компетентный орган государственной власти для принятия решения", - сообщает Генпрокуратура.