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Мосгорсуд проверит законность ареста экс-директора "Гоголь-центра" по делу о хищении

Происшествия
6 июля, 0:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По версии следствия, Алексей Малобродский принимал участие в хищении более 2 млн рублей

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу на арест бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского до 19 июля. В жалобе защита просит меру пресечения отменить как незаконную и необоснованную.

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" в период с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест. Как полагает следствие, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег - 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля, который поставлен не был, в результате чего было похищено более 2 млн рублей. Малобродский свою вину не признал.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 гг.

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