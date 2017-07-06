CNN: в США торговую сеть оштрафовали на $3 млн за контрабанду иракских древностей

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Торговая сеть Hobby Lobby оштрафована американскими властями на $3 млн за контрабанду нескольких тысяч запрещенных к экспорту предметов древности из Ирака. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.
По ее данным, речь идет, в частности, о глиняных табличках с клинописью, медальонах и прочих артефактах, которые для прохождения таможни были маркированы как образцы керамической плитки. Следователи выяснили, что древности незаконно ввозились в США через Объединенные Арабские Эмираты и Израиль и доставлялись по корпоративным адресам торговой сети со штаб-квартирой в штате Оклахома.
Несколько таких грузов достигли места назначения, другие были перехвачены таможней. Всего на территорию США было таким образом ввезено более 5,5 тыс. предметов древности на сумму около $1,6 млн. Все они конфискованы.
Как заявил представитель Службы таможенного и пограничного контроля США Энджел Мелендес, американские власти "крайне серьезно относятся к защите культурного наследия". "В то время как кто-то устанавливал цену на эти артефакты, народ Ирака считает их бесценными", - приводит его слова CNN.
В Hobby Lobby в свою очередь заявили, что компания не знала о происхождении импортируемых предметов, однако признала, что ей надо было проявить больше бдительности в этом отношении. Как отметил президент торговой сети Стив Грин, его компания "сотрудничала с проводившими расследование властями" и рада, что "вопрос теперь улажен".