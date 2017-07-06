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В ФРГ раскрыта сеть по распространению детского порно

Происшествия
6 июля, 10:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, июля. /ТАСС

По данным генпрокуратуры Германии, около 90 тысяч членов сети обменивались материалами в Darknet

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БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детской порнографии, которая насчитывала около 90 тысяч членов. Об этом сообщила в четверг генпрокуратура Франкфурта-на-Майне.

Подозреваемые обменивались материалами в анонимном сегменте интернета Darknet. Владелец платформы по распространению порно - 39-летний житель Гессена - был задержан еще три недели назад.

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