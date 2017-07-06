В Москве задержан повар, убивший задолжавшего ему приятеля ножом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Повар одного из московских кафе задержан за убийство знакомого в ходе ссоры из-за денег. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, 44-летний уроженец Грузии во время встречи с уроженцем Таджикистана по поводу денег за выполненные работы убил его, ударив ножом в сердце.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, 44-летний мужчина обвиняется в убийстве, следствие ходатайствует об аресте задержанного.

"По версии следствия, ночью 5 июля мужчина, находясь вблизи станции Московского метрополитена "Площадь Ильича", на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес своему 45-летнему знакомому один удар ножом в область грудной клетки. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в машине скорой помощи", - отметила представитель ГСУ.