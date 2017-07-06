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В Москве задержан повар, убивший задолжавшего ему приятеля ножом

Происшествия
6 июля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Инцидент произошел ночью 5 июля вблизи станции метро "Площадь Ильича"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Повар одного из московских кафе задержан за убийство знакомого в ходе ссоры из-за денег. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, 44-летний уроженец Грузии во время встречи с уроженцем Таджикистана по поводу денег за выполненные работы убил его, ударив ножом в сердце.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, 44-летний мужчина обвиняется в убийстве, следствие ходатайствует об аресте задержанного.

"По версии следствия, ночью 5 июля мужчина, находясь вблизи станции Московского метрополитена "Площадь Ильича", на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес своему 45-летнему знакомому один удар ножом в область грудной клетки. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в машине скорой помощи", - отметила представитель ГСУ.

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