Водитель рейсового автобуса из Астрахани перевозил пассажиров в багажнике

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АСТРАХАНЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Астраханская полиция начала проверку по факту перевозки пассажиров в багажном отделении рейсового автобуса Краснодар - Астрахань. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
"Краснодарские сотрудники ГИБДД передали материалы по данному делу своим астраханским коллегам. Сегодня эти материалы были рассмотрены, после чего астраханскому ГИБДД дано поручение провести проверку", - уточнили в пресс- службе.
Видео, на котором запечатлено, как несколько пассажиров во время остановки выбрались из багажного отделения автобуса, а затем залезли обратно, выложили в интернете очевидцы. Запись была сделана на остановке в городе Кропоткине в Краснодарском крае. Авторы видео отмечают, что водитель был осведомлен о происходящем и, видимо, таким образом перевозил безбилетников.
Если данный факт подтвердиться, то водителю может грозить штраф до 1 тыс. рублей, уточнили в МВД.