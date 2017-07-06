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Минкультуры не вмешивается в следствие по делу "Седьмой студии"

Происшествия
6 июля, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Заместитель министра культуры Александр Журавский добавил, что все изменения и подвижки по делу Кирилла Серебреникова и "Седьмой студии" находятся в сфере ответственности правоохранительных органов

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство культуры России не вмешивается в следствие по уголовному делу "Седьмой студии", но по запросу предоставляет правоохранителям материалы. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

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"Министерство культуры не вмешивается в эти процессы. Все, что от нас зависит, мы делаем. В частности, предоставляем следствию материалы по этому делу", - сказал Журавский после заседания комитета Госдумы по культуре.

Заместитель министра культуры также отметил, что все изменения и подвижки по делу Кирилла Серебреникова и "Седьмой студии" находятся в сфере ответственности правоохранительных органов. "Сейчас идет расследование, потом будет суд. Министерство культуры не может вмешиваться в эти процессы", - добавил Журавский.

История вопроса

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта режиссера Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест. Как полагает следствие, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег - 1,286 млн рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

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