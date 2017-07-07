В Боливии жители убили водителя грузовика, сбившего восемь человек

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Восемь человек погибли, еще пять пострадали в результате наезда грузовика на толпу в департаменте Потоси (Боливия). Как сообщил в четверг журналистам глава полиции республики Абель де ла Барра, разъяренные случившимся жители избили водителя транспортного средства до смерти.
"В среду вечером, по словам очевидцев, в общине Пампа-Колорада был праздник, поэтому жители отмечали его посреди дороги, как принято в некоторых населенных пунктах", - приводит его слова агентство ABI. Как отметил де ла Барра, в этот момент на дороге появился грузовик, который не успел затормозить и наехал на толпу.
Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако жители смогли его догнать. Полиция проводит расследование случившегося.