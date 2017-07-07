Суд в Москве арестовал предполагаемого киллера "орехово-медведковского" ОПС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал одного из предполагаемых участников так называемого орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС) Александра Шарапова. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении Александра Шарапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила она.

Как сообщалось ранее, правоохранители задержали во Владимирской области и доставили в Москву к следователю 46-летнего Александра Шарапова, который находился в международном розыске с 2001 года.

В преступное сообщество входили вооруженные банды "ореховская" и "медведковская", участники которых в начале 1990-х годов совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений. По данным следствия, Шарапов входил в преступное сообщество в период с 1994 года по 2001 год и убил пять человек на территории Москвы и Подмосковья с помощью огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Всего в состав преступного сообщества входили более 30 человек, в отношении большинства из них с 2004 года по настоящее время вынесено не менее 12 обвинительных приговоров.