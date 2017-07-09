Источник: мужчина выпал из окна общежития РУДН в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мужчина разбился насмерть, выпав из окна общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина выпал из окна общежития университета. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела. "Сегодня около 10:00 мск обнаружено тело на улице Миклухо-Маклая. Предварительно, человек скончался от падения с высоты", - сказал представитель пресс-службы.