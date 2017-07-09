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Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони

Происшествия
9 июля, 19:15 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, июля. /ТАСС

Сотрудник полиции и виновник ДТП госпитализированы

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ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля в Ангарске Иркутской области уходя от преследования сбил полицейского. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Водитель автомобиля Toyota Mark II, пытаясь уйти от преследования, сбил сотрудника полиции. Во время инцидента также перевернулась машина ППС", - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, госпитализированы сотрудник полиции и виновник происшествия.

"Причина неадекватного поведения водителя сейчас уточняется", - сказали в региональном ГУ МВД, не исключив возможность алкогольного опьянения мужчины.

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