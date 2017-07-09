Глава СК поручил проверить ход следствия о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплат работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело, находящееся в производстве Следственного управления СК РФ по Свердловской области, по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий" (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), перед которыми имеется многомиллионная задолженность, истребовано для проверки в центральный аппарат ведомства", - сказала представитель СК.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству предприятия не обратится глава государства. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие давно признано банкротом. В отношении руководства завода расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты, по данным следствия, задолженность перед 195 работниками возникла с апреля 2016 по январь 2017 года.