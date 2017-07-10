Мосгорсуд подтвердил штраф для многодетного отца за проезд по социальной карте жены

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил апелляционную жалобу многодетного отца Виктора Тихонова на приговор Бутырского районного суда столицы, согласно которому он был оштрафован на 2500 рублей за использование для проезда в троллейбусе социальной карты жены, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В Мосгорсуде Тихонов обжаловал штраф за "неправомерное использование чужой персонифицированной карты" (социальной карты москвича, обеспечивающей право бесплатного проезда, в том числе членов многодетных семей - прим. ТАСС). В ходе процесса он отмечал, что право бесплатного проезда для многодетных семей установлено указом президента РФ.

"Городом Москвой не предусмотрена выдача второй персонифицированной карты. Просто этот пункт закона города Москвы, который предусматривает выдачу персонифицированной карты, противоречит этому указу [Указ президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"]. Поэтому приходится пользоваться указом президента, который никем не отменен", - пояснил в суде Тихонов.

По его словам, он предъявлял контролерам копию удостоверения многодетной семьи, где указана его фамилия и имеется его фотография, но был все равно оштрафован. Тихонов также напомнил в ходе суда, что несколько лет назад Басманный суд Москвы рассматривал аналогичный случай и именно на основании указа президента, которым установлено право бесплатного проезда для многодетных семей, отменил штраф многодетному отцу "в связи с отсутствием события административного правонарушения".

"Судья Московского городского суда Нестеренко, рассмотрев дело по жалобе Тихонова на решение судьи Бутырского районного суда г. Москвы от 11 апреля 2017 года, руководствуясь ст. 39 КоАП РФ, решила: решение... оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - зачитала судья Мосгорсуда свое решение. Тихонов заявил о намерении его обжаловать в порядке надзора.

Реакция СПЧ на решение суда

Со своей стороны, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отметил, что Мосгорсуд проигнорировал указ главы государства, которым многодетным предоставлено право бесплатного проезда.

"Вынося это решение, суд не обратил внимание на указ президента "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", где право бесплатного проезда предоставлено многодетным семьям и, естественно, этим правом может пользоваться любой из членов многодетной семьи", - заявил ТАСС глава СПЧ, комментируя решение Мосгорсуда.

Он напомнил, что "Совет неоднократно предлагал местным властям, решая вопрос о реализации права многодетных семей на бесплатный проезд в городском транспорте, предоставлять проездной билет с перечислением всех членов семьи, которые имеют это право, чтобы этим билетом мог пользоваться любой член семьи".

"То, что эта проблема до сих пор не решена, от этого не должны страдать члены многодетных семей, это вина местных властей", - заключил глава СПЧ.