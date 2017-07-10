В Москве задержан подозреваемый в хищении картин Куликова и Клевера на 3,5 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении мошенническим путем отданных на реализацию картин русских художников Ивана Куликова и Юлия Клевера. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию обратились двое мужчин. По словам потерпевших, являющихся владельцами двух полотен известных русских живописцев, они отдали картины на реализацию своему знакомому, который обещал продать их по высокой цене. Однако мужчина обещанное не выполнил и перестал выходить на связь", - рассказала она.

Материальный ущерб превысил 3,5 млн рублей. По подозрению в преступлении задержан 40-летний мужчина. Одна из похищенных картин - работа автора известных произведений на тему русского быта Ивана Куликова "Букет" - была найдена. Местонахождение другой картины - работы Юлия Клевера "Зимний закат у пристани" - устанавливается.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".