Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МЧС не выявляли критических нарушений правил пожарной безопасности в ТЦ "РИО"

Происшествия
10 июля, 23:40 UTC+3 МОСКВА

Как отметили в ГУ МЧС, сработавшие системы оповещения и сигнализации, равно как и грамотные действия охранников, позволили предотвратить тяжелые последствия от пожара

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/ Проверка организации противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке столицы проводилась в феврале и не выявила критических нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Читайте также новости по теме:
Пожар в московском торговом центре "РИО"
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

"Проверка в торговом центре проводилась в феврале 2017 года. Были выявлены некоторые нарушения, однако никаких критических нарушений, которые могли бы представлять угрозу для жизни и здоровья людей, обнаружено не было", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, ответственным лицам были выданы предписания об устранении нарушений. "Должностные лица привлекались к ответственности по факту выявленных нарушений", - сообщил он.

Сработавшие в торгово-развлекательном центре системы оповещения и сигнализации, равно как и грамотные действия охранников, позволили предотвратить тяжелые последствия от пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"В здании сработали системы оповещения о пожаре и автоматическая сигнализация. Люди сначала не поверили тревожным сигналам, но когда увидели дым, стали покидать здание. Если бы эти системы не сработали, то могли наступить тяжелые последствия от пожара", - пояснил собеседник агентства.

В МЧС также отметили и грамотные действия охранников, которые выводили людей и направляли их к выходу. "До прибытия пожарных были эвакуированы более 700 человек", - сообщили в ГУ МЧС.

Возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже - в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребления. На данный момент пожар ликвидирован, его площадь составила около 1 тыс. кв. метров. Пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в московском торговом центре "РИО"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
3
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
4
Южный военный округ: Агеев не мог подписать контракт с ВС РФ за четыре дня
5
Белый дом: власти Украины помогали демократам в США в сборе данных о республиканцах
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
7
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
Темы дня
Реклама