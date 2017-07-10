В МЧС не выявляли критических нарушений правил пожарной безопасности в ТЦ "РИО"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/ Проверка организации противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке столицы проводилась в феврале и не выявила критических нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"Проверка в торговом центре проводилась в феврале 2017 года. Были выявлены некоторые нарушения, однако никаких критических нарушений, которые могли бы представлять угрозу для жизни и здоровья людей, обнаружено не было", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, ответственным лицам были выданы предписания об устранении нарушений. "Должностные лица привлекались к ответственности по факту выявленных нарушений", - сообщил он.

Сработавшие в торгово-развлекательном центре системы оповещения и сигнализации, равно как и грамотные действия охранников, позволили предотвратить тяжелые последствия от пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"В здании сработали системы оповещения о пожаре и автоматическая сигнализация. Люди сначала не поверили тревожным сигналам, но когда увидели дым, стали покидать здание. Если бы эти системы не сработали, то могли наступить тяжелые последствия от пожара", - пояснил собеседник агентства.

В МЧС также отметили и грамотные действия охранников, которые выводили людей и направляли их к выходу. "До прибытия пожарных были эвакуированы более 700 человек", - сообщили в ГУ МЧС.

Возгорание произошло в торговом комплексе на минус первом этаже - в текстильном магазине, где загорелись товары народного потребления. На данный момент пожар ликвидирован, его площадь составила около 1 тыс. кв. метров. Пострадали 18 человек, 14 из них госпитализированы.