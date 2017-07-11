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Полиция ищет неизвестного, стрелявшего из пневматики в мужчину в центре Москвы

Происшествия
11 июля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Стрельба произошла на Новолесной улице

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, стрелявшего из пневматического оружия в мужчину в Тверском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"Сегодня в полицию поступило сообщение от мужчины, что на Новолесной улице неизвестный выстрелил в него из пневматического оружия", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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