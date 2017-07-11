Полиция ищет неизвестного, стрелявшего из пневматики в мужчину в центре Москвы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, стрелявшего из пневматического оружия в мужчину в Тверском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"Сегодня в полицию поступило сообщение от мужчины, что на Новолесной улице неизвестный выстрелил в него из пневматического оружия", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.