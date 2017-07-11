Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Абхазии отменил поездку в Адыгею в связи с убийством российского туриста

Происшествия
11 июля, 20:11 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 11, июля. /ТАСС

Рауль Хаджимба дал руководителям силовых ведомств республики указания по раскрытию преступления

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отменил запланированную на 12 июля поездку в Адыгею в связи с убийством неизвестными российского туриста, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.

"В связи с убийством и разбойным нападением на туристов из Российской Федерации в районе устья реки Аапста Гудаутского района 11 июля, президент Рауль Хаджимба отменил зарубежную поездку в Республику Адыгея. Он дал указания руководителям силовых ведомств республики по раскрытию преступления", - отмечается в сообщении.

Смотрите также

По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело

В Абхазии убит турист из России

Планировалось участие Хаджимбы в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летнему юбилею Аслана Тхакушинова, возглавлявшего Адыгею десять лет. В рамках этой поездки должна была состояться встреча с врио главы республики Муратом Кумпиловым.

Ранее сообщалось, что прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту нападения на российских туристов и убийства одного из них. По предварительным данным прокуратуры, двое вооруженных неизвестных в масках напали на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. Преступники дважды ударили ножом одного из туристов, Кабанова Андрея Николаевича 1984 г. р. От полученных ранений он скончался в Гудаутской центральной больнице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Абхазии убит турист из России
2
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
3
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама