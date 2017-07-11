Президент Абхазии отменил поездку в Адыгею в связи с убийством российского туриста

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СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отменил запланированную на 12 июля поездку в Адыгею в связи с убийством неизвестными российского туриста, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики.
"В связи с убийством и разбойным нападением на туристов из Российской Федерации в районе устья реки Аапста Гудаутского района 11 июля, президент Рауль Хаджимба отменил зарубежную поездку в Республику Адыгея. Он дал указания руководителям силовых ведомств республики по раскрытию преступления", - отмечается в сообщении.
Планировалось участие Хаджимбы в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летнему юбилею Аслана Тхакушинова, возглавлявшего Адыгею десять лет. В рамках этой поездки должна была состояться встреча с врио главы республики Муратом Кумпиловым.
Ранее сообщалось, что прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту нападения на российских туристов и убийства одного из них. По предварительным данным прокуратуры, двое вооруженных неизвестных в масках напали на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. Преступники дважды ударили ножом одного из туристов, Кабанова Андрея Николаевича 1984 г. р. От полученных ранений он скончался в Гудаутской центральной больнице.