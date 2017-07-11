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По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело

Происшествия
11 июля, 18:39 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 11, июля. /ТАСС

По предварительным данным прокуратуры, двое вооруженных неизвестных в масках напали на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы

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СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту убийства в пятницу российского туриста в Гудаутском районе Абхазии, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения, имевшего место 11 июля в устье реки Аапста Гудаутского района примерно в 12:20 мск", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры, двое вооруженных неизвестных в масках напали на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы.

"В результате разбойного нападения Кабанову Андрею Николаевичу 1984 г. р. было нанесено два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки. Он от полученных ранений скончался в Гудаутской центральной больнице", - уточнили в Генпрокуратуре.

Затем преступники похитили женщин и детей, которые были вскоре освобождены в результате оперативных мероприятий, отметили в надзорном ведомстве. Поиск преступников продолжается.

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