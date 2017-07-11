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Неизвестный расстрелял машину на трассе под Ростовом, один человек погиб

Происшествия
11 июля, 19:45 дата обновления: 11 июля, 20:20 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 11, июля. /ТАСС

В настоящее время подозреваемый задержан

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Неизвестный расстрелял автомобиль на трассе в Ростовской области, по предварительной информации, один человек погиб, второй госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

"В полицию поступило сообщение о том, что на трассе Ростов - Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. По предварительной информации, от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина госпитализирован", - сказала Устименко.

Как уточнила она позже, полицейским понадобилось менее двух часов, чтобы задержать подозреваемого. "Сотрудниками полиции в Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в районе улицы Таганрогское шоссе и улицы Оганова", - отметила представитель регионального главка.

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