Неизвестный расстрелял машину на трассе под Ростовом, один человек погиб

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Неизвестный расстрелял автомобиль на трассе в Ростовской области, по предварительной информации, один человек погиб, второй госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.
"В полицию поступило сообщение о том, что на трассе Ростов - Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. По предварительной информации, от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина госпитализирован", - сказала Устименко.
Как уточнила она позже, полицейским понадобилось менее двух часов, чтобы задержать подозреваемого. "Сотрудниками полиции в Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в районе улицы Таганрогское шоссе и улицы Оганова", - отметила представитель регионального главка.