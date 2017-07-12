Ростовский суд арестовал бывшего полицейского, подозреваемого в убийстве жены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего полицейского Сергея Кадацкого, подозреваемого в убийстве жены и ранении тестя на трассе Ростов - Таганрог, передает корреспондент ТАСС в среду из здания суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения Кадацкому сроком на два месяца, до 11 сентября включительно", - объявил судья.

Судья отметил, что решение принято в связи с тем, что Кадацкий обвиняется по двум тяжким преступлениям и у него есть возможность оказать давление на свидетелей и следствие. Сам подозреваемый не возражал против этого решения.

Когда Кадацкого заводили в зал заседания, журналисты спросили его, понимает ли он, что сделал. Подозреваемый не ответил и, опустив голову, прошел под конвоем в зал.

Ранее сообщалось, что во вторник на трассе Ростов - Таганрог мужчина несколько раз выстрелил в жену и тестя. Женщина скончалась на месте происшествия, мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован. Спустя два часа подозреваемого задержали сотрудники полиции.

По данным СУ СКР по Ростовской области, в ходе допроса подозреваемый полностью признал вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, после чего они стали жить раздельно. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он проходил службу в тыловом подразделении полиции.