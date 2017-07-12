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Секретарь ОНК Москвы просит Москалькову навестить осужденного инвалида в больнице

Происшествия
12 июля, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Члены ОНК считают, что здоровью и жизни Антона Мамаева угрожает опасность

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иван Мельников направил обращение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой лично проверить состояние здоровья осужденного инвалида первой группы Антона Мамаева.

"12 июля члены ОНК посетили московскую городскую больницу №20, в которой сейчас находится Мамаев, и убедились, что его здоровью и жизни угрожает опасность. В связи с этим я направил обращение к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой лично проверить его состояние в больнице", - сказал Мельников ТАСС.

В среду Москалькова на своей странице в Instagram написала, что инвалид первой группы Антон Мамаев, которого суд приговорил к 4,5 годам колонии за разбой, переведен в медицинское учреждение для обследования. Москалькова добавила, что встретилась с отцом Мамаева.

Антон Мамаев передвигается на инвалидном кресле. Ранее сообщалось, что он был помещен в больницу при СИЗО "Матросская тишина", куда его доставили на инвалидной коляске и где о нем заботится сокамерник. Прокуратура Москвы сообщила, что проверит обоснованность приговора Мамаеву, который является инвалидом первой группы и самостоятельно не может даже есть. По данным СМИ, Мамаев обвинялся в разбойном, с угрозой применения насилия, завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

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