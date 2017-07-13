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Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве Немцова

Происшествия
13 июля, 0:26 UTC+3 МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Судья вынесет приговор на основания вердикта присяжных, которые 29 июня большинством голосов признали всех пятерых подсудимых виновными в совершении преступления

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд огласит в четверг, 13 июля, приговор пяти подсудимым, обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова. Судья Юрий Житников будет выносить приговор на основания вердикта коллегии присяжных заседателей, которые 29 июня большинством голосов признали всех подсудимых виновными в умышленном убийстве и незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой. Также заседатели не сочли кого-либо из фигурантов заслуживающим снисхождения.

Подсудимым грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Именно его прокуроры и потребовали накануне в прениях сторон для исполнителя убийства Заура Дадаева. Анзора Губашева гособвинение просит приговорить к 23 года колонии, Шадида Губашева - к 21 году, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к 19 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом последним четверым подсудимым прокуроры запросили дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

"В связи с тем, что Дадаев на момент совершения преступления являлся военнослужащим, закон не позволяет назначать ему дополнительное наказание", - сказала в суде прокурор Мария Семененко.

Она также потребовала назначить каждому из подсудимых штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура просит лишить Эскерханова воинского звания прапорщика, а Дадаева - звания лейтенанта и госнаграды "Орден Мужества".

В свою очередь адвокаты подсудимых потребовали от судьи роспуска коллеги присяжных заседателей. По их словам, закон предусматривает такое решение в случае, если председательствующий судья сомневается в виновности подсудимых. Сами подсудимые поддержали позицию своих защитников и вновь заявили в суде о своей невиновности.

Представители потерпевших в суде не стали участвовать в обсуждении наказания подсудимым за исключением Хамзата Бахаева. Адвокат Вадим Прохоров напомнил судье позицию дочери Немцова Жанны, которая считает недоказанной вину Бахаева и попросил для него оправдания.

Убийство Немцова и возможный заказчик

Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта следственные органы задержали пятерых подозреваемых, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов при попытке задержания оказал сопротивление и совершил самоподрыв. В ходе предварительного следствия были проведены 35 экспертиз, еще три были назначены судьей по ходатайству гособвинения уже в рамках судебного разбирательства - это различные генетические, баллистические, видеотехнические, медицинские и другие экспертизы.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно: с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

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