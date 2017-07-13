Полиция изъяла в Москве более 26 кг синтетических наркотиков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в торговле наркотиками и изъяли у него более 26 кг наркотических веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанным оказался 31-летний житель Московской области. "В ходе обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько картонных коробок, в которых находились 105 брикетов с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством, содержащим в своем составе метилэфедрон и другие психоактивные вещества общей массой более 26 кг", - сообщила она.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению"), ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Подозреваемый арестован.