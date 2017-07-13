В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек

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ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Пять человек погибли в ДТП в Тульской области, которое произошло в четверг на трассе М2 в Плавском районе, сообщили ТАСС в областном УМВД.
Ранее сообщалось о трех погибших.
"В ДТП в Плавском районе на трассе М2 погибли пять человек. Среди погибших есть новорожденный ребенок", - сказал представитель пресс-службы УМВД России по региону.
Остальные погибшие - двое мужчин и две женщины. Все они ехали в двух легковушках, в которые врезались грузовики "КамАЗ" и Volvo. Личности погибших устанавливаются. Также в результате ДТП один человек получил травмы.
Авария с участием легковых автомобили "Лада-Приора" и Hyundai Solaris произошла около 10:30 мск на 258-м километре трассы М2. По предварительной информации, в районе ДТП шли ремонтные дороги, также трасса была мокрая от дождя. Легковые машины зажало между двумя грузовиками. В МЧС сказали, что легковые машины получили сильные повреждения, спасателям пришлось разрезать корпуса, чтобы извлечь тела людей.
Сейчас на месте аварии продолжают работать оперативные службы. По данным интернет-сервисов, из-за ДТП на трассе М2 в районе населенного пункта Петровка образовался затор длинной свыше пяти километров.