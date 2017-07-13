Прокуратура добивается отмены приговора Мамаеву

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы добивается отмены приговора инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, приговоренному к 4,5 года лишения свободы за разбой, так как суд не учел состояние его здоровья. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Тимирязевская межрайонная прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры РФ изучила текст приговора, вынесенного Тимирязевским районным судом Москвы жителю столицы, страдающему редким заболеванием, - говорится в сообщении. - По результатам ознакомления с приговором прокуратура пришла к выводу, что решение суда о назначении наказания без должного исследования состояния здоровья и возможности отбывания наказания в виде лишения свободы необоснованно".

В связи с этим Тимирязевская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене приговора.

Рассмотрение представления находится на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.

30 июня суд приговорил Мамаева, инвалида первой группы, к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном, с угрозой применения насилия, завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.