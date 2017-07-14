На севере Якутии люди больше месяца ждут восстановления транспортного сообщения

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Высокий уровень воды в горной реке Куйдусун привел к размыву моста, соединяющего села Томтор и Орто-Балаган в Оймяконском районе Якутии, из-за этого жители не могут приступить к заготовке корма для животных. Об этом в пятницу заявил зампредседателя постоянного комитета Заксобрания Якутии по строительству и ЖКХ Юрий Садовников.

"Дорожники обещали восстановить транспортное сообщение на этом мосту 12 июля, но до сих пор по мосту нельзя передвигаться. Люди не могут из-за этого начать кормозаготовительную кампанию, так как сенокосные угодья находятся по ту сторону реки Куйдусун", - сказал он.

Подъезды к мосту размыло 15 июня, восстановительные дорожные работы должны были быть завершены к 12 июля.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Лены Семеновой, в предстоящие выходные будет осуществляться отсыпка размытого участка, и после этого проезд будет обеспечен. "Вода на реке продолжает прибывать, что усложняет работы по отсыпке, но в эти выходные дорожники отсыпают крупнообломочным камнем, и после этого проезд будет обеспечен. Но в перспективе мы планируем проектирование капитального мостового перехода в ближайший период - в 2018 году", - сказала она.

В прошлом году также по время подъемов уровней воды на реке Куйдусун этот мост был размыт, и транспортного сообщения не было около месяца. Проезд был обеспечен силами МЧС и региональных спасателей, которые развернули палаточный городок и перевозили людей на лодках через реку, а до населенных пунктов людей довозили на автобусах.

"В этом году все спасатели задействованы на тушении лесных пожаров и на ликвидации последствий паводков в Среднеколымском районе, а также на спасательных операциях, поэтому на реке Куйдусун нынче перевозка людей силами спасателей не обеспечена", - сказал ТАСС руководитель Службы спасения республики Николай Находкин.