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В здании института РАН на юго-западе Москвы произошел пожар

Происшествия
14 июля, 11:25 дата обновления: 14 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения потушили пожар в здании Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован в 11:36 мск", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в одном из помещений на третьем этаже института загорелся магний на площади 20 кв. метров. По данным администрации института, все сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал.

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