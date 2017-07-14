В здании института РАН на юго-западе Москвы произошел пожар

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения потушили пожар в здании Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован в 11:36 мск", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в одном из помещений на третьем этаже института загорелся магний на площади 20 кв. метров. По данным администрации института, все сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал.