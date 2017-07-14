Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВОЗ: в Йемене от холеры с апреля умерли 1,7 тыс. человек

Происшествия
14 июля, 12:13 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, июля. /ТАСС

Зафиксировано более 330 тысяч случаев заболевания с подозрениями на холеру

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала в Йемене 1,7 тыс. случаев смерти от холеры, вспышка которой началась в стране в конце апреля.

Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ по борьбе с холерой Доминик Легро.

"В Йемене, согласно последним данным, имеется более 330 тыс. случаев с подозрениями на холеру и 1,7 тыс. смертей", - сказал он.

Эксперт сообщил, что в настоящее время вспышки холеры зафиксированы также "во многих высоко эндемичных странах". В частности, Кения сообщила о том, что с начала года зарегистрировано более тысячи случаев заболевания с подозрением на холеру. По сведениям, поступившим из Судана, в этой стране от диареи умерло около 500 человек из более 20 тыс. заболевших. В Сомали "с начала года отмечено более 50 тыс. случаев и почти 800 смертей, в Эфиопии - около 40 тыс. случаев острой диареи и около 800 смертей", сказал Легро.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Йемен
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
3
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
4
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама