ВОЗ: в Йемене от холеры с апреля умерли 1,7 тыс. человек

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ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала в Йемене 1,7 тыс. случаев смерти от холеры, вспышка которой началась в стране в конце апреля.
Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ по борьбе с холерой Доминик Легро.
"В Йемене, согласно последним данным, имеется более 330 тыс. случаев с подозрениями на холеру и 1,7 тыс. смертей", - сказал он.
Эксперт сообщил, что в настоящее время вспышки холеры зафиксированы также "во многих высоко эндемичных странах". В частности, Кения сообщила о том, что с начала года зарегистрировано более тысячи случаев заболевания с подозрением на холеру. По сведениям, поступившим из Судана, в этой стране от диареи умерло около 500 человек из более 20 тыс. заболевших. В Сомали "с начала года отмечено более 50 тыс. случаев и почти 800 смертей, в Эфиопии - около 40 тыс. случаев острой диареи и около 800 смертей", сказал Легро.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.