Из храма на северо-востоке Москвы украли икону Александра Невского

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, укравших икону Александра Невского из храма Покрова Пресвятой Богородицы на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из храма Покрова Пресвятой Богородицы на Заповедной улице украдена икона Александра Невского. Сотрудники полиции оценили материальный ущерб в 5 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт кражи. "Сегодня в полицию обратились представители храма на Заповедной улице. Они сообщили, что обнаружили пропажу иконы", - сказал собеседник агентства. По данному факту полиция проводит проверку.