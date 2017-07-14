Из храма на северо-востоке Москвы украли икону Александра Невского

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, укравших икону Александра Невского из храма Покрова Пресвятой Богородицы на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Из храма Покрова Пресвятой Богородицы на Заповедной улице украдена икона Александра Невского. Сотрудники полиции оценили материальный ущерб в 5 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт кражи. "Сегодня в полицию обратились представители храма на Заповедной улице. Они сообщили, что обнаружили пропажу иконы", - сказал собеседник агентства. По данному факту полиция проводит проверку.