Суд в Петербурге закрыл заседание по аресту гражданина Польши по делу о порнографии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга в пятницу вечером по ходатайству прокуратуры закрыл для СМИ заседание, на котором будет избираться мера пресечения для гражданина Польши Кшиштофа Поморски, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Прокуратура ходатайствует о его аресте в рамках экстрадиции по запросу Республики Польша, где Поморски подозревают в распространении детской порнографии.

"Суд постановил: рассмотреть ходатайство об избрании в отношении Поморски меры пресечения в виде заключения под стражу в закрытом судебном заседании", - сказала судья Юлия Котенева. После этого журналисты и близкие задержанного, в том числе его приемная дочь и гражданская жена, покинули зал.

"В заседании будут оглашаться материалы, касающиеся преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, в своих объяснениях Поморски сообщил, что является носителем государственной тайны", - сказала представитель прокуратуры, ходатайствуя о проведении заседания в закрытом режиме. До этого Поморски сообщил судье, что более 20 лет болеет сахарным диабетом, а в апреле перенес операцию на сердце.

В базе данных Интерпола 58-летний Поморски находится в розыске по заявлению польских властей за распространение детской порнографии. Гражданина Польши задержали в Петербурге 13 июля, в России он проживает с 2001 года. В Санкт-Петербурге он несколько последних лет работал в компании "КБ высотных и подземных сооружений", в частности выступал одним из проектировщиков второй сцены Мариинского театра, а также входной группы нового стадиона "Санкт-Петербург".