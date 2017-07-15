Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте

Происшествия
15 июля, 9:20 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в курортном городе Хургада в одной из гостиниц преступник напал с ножом на туристов

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Германский МИД подтвердил информацию о гибели двух немецких граждан при нападении на туристов в египетском городе-курорте Хургада. Об этом сообщила в субботу в Берлине представитель ведомства.

Смотрите также

Случаи нападения на туристов в Египте. Досье

"Теперь у нас есть уверенность в том, что при нападении на туристов в Хургаде погибли две отдыхающие из Германии. В этот трудный момент выражаем глубокие соболезнования их родным и близким", - сказали в МИД.

Представитель ведомства добавила, что немецкие власти находятся в тесном контакте с правительством Египта и получают всю необходимую информацию.

Накануне в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
2
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
3
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
4
Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару
5
Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400
6
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
7
"Русские витязи" выступят в Белгороде на акции по набору контрактников в ВКС
Темы дня
Реклама