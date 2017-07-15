В Сочи столкнулись два рейсовых автобуса

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СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Полиция устанавливает обстоятельства столкновения двух маршрутных автобусов в Сочи, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
"Устанавливаются обстоятельства столкновения двух рейсовых автобусов на Курортном проспекте, сообщение о котором поступило в дежурную часть УВД по Сочи в субботу в 19:30 мск. По предварительным данным, водитель автобуса "Богдан", следующий по своему маршруту, на скорости въехал в автобус МАЗ, стоящий на остановке", - отмечается в сообщении.
В результате ДТП в медицинское учреждение было доставлено пять пассажиров. Оба автомобиля получили повреждения.